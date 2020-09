Palazzi: “Il Palermo mi cercava da tempo, ho un obiettivo. Promozione? Ho la mia idea” (Di lunedì 7 settembre 2020) Parola ad Andrea Palazzi.Il nuovo centrocampista del Palermo, approdato in rosanero con la formula del prestito secco, è intervenuto questa mattina in conferenza stampa. Di seguito, le sue dichiarazioni."Ho vinto il campionato a Monza e prima di prendere qualsiasi decisione ho aspetto loro perché mi sembrava giusto rispettare le loro idee: ad agosto mi hanno detto che sarei stato in uscita e il Palermo era da un mesetto che mi chiamava, conoscevo da tempo Castagnini e non ci ho pensato due volte ad accettare. Sicuramente il mio obiettivo è fare il grande alto di qualità, gli anni passano e io ho bisogno di fare un bel campionato senza infortuni. A Pescara, con Zeman, nel momento migliore della mia carriera mi sono dovuto fermare, ma ora è tutto ok e voglio fare bene ... Leggi su mediagol

