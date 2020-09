Pakistan, bambina di 5 anni rapita, stuprata, uccisa e bruciata. Fermato un sospetto (Di lunedì 7 settembre 2020) Pakistan, bambina di 5 anni rapita, stuprata, uccisa e bruciata Nella zona di Old Sabzi Mandi, nella megalopoli di Karachi, nel Sud-Est del Pakistan, è stato trovato il corpo carbonizzato di una bambina di 5 anni che era scomparsa da qualche giorno. Dai primi rilievi sul piccolo cadavere emerge che la bimba, che si chiamava Marwah, è stata rapita e violentata prima di essere uccisa, data alle fiamme e gettata in una discarica, dove è stata trovata all’alba. Secondo l’autopsia, la bambina è morta a causa di alcune ferite alla testa dopo aver subito degli abusi sessuali. La polizia locale, nel corso delle indagini, ha arrestato un ... Leggi su tpi

