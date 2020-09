Pagelle Olanda-Italia 0-1: voti e tabellino Uefa Nations League 2020/2021 (Di lunedì 7 settembre 2020) Le Pagelle e il tabellino di Olanda-Italia, seconda giornata della fase a gironi della Uefa Nations League 2020-21. Alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam gli azzurri conquistano tre punti di fondamentale importanza battendo l’Olanda per una rete a zero. In una serata condizionata dalla preoccupazione per il problema fisico rilevato da Zaniolo, a decidere l’incontro è Barella con un inserimento di testa su assist di Immobile. VIDEO – HIGHLIGHTS Olanda-Italia 0-1 tabellino Olanda-Italia Olanda (4-3-1-2): Cillessen 6; Hateboer 5 (25’ st Dumfries 5.5), Veltman 5.5, Van Dijk 5.5, Aké 6 (36′ st L. ... Leggi su sportface

