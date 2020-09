Ostia, al porto arriva il Savannah: super yacht da 100 milioni di dollari con 'sala sottomarina' (Di lunedì 7 settembre 2020) Al porto di Ostia arriva il super yacht Savannah . In tempi di covid i ricchi avevano un po' abbandonato il porto turistico di Roma, fatta eccezione per l'Alfa Nero di Beyoncé,, ma col finire dell'... Leggi su leggo

Al porto di Ostia arriva il super yacht Savannah. In tempi di covid i ricchi avevano un po' abbandonato il porto turistico di Roma (fatta eccezione per l'Alfa Nero di Beyoncé), ma col finire dell'esta ...