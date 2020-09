Ospedale San Raffaele: "Berlusconi ha carica virale alta, è in cura con Remdesivir" (Di lunedì 7 settembre 2020) C'è ancora apprensione sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi, ricoverato da venerdì scorso al San Raffaele di Milano a causa del contagio da coronavirus. Il Professore Alberto Zangrillo, che, oltre a essere il primario del reparto di terapia intensiva del nosocomio milanese è anche il medico personale del Cavaliere, ogni giorno aggiorna i giornalisti sulla situazione dell'ex Premier, ma oggi, sul Corriere della Sera, ci sono anche delle dichiarazioni interessanti di Massimo Clementi, direttore del laboratorio di microbiologia e virologia del San Raffaele.Clementi ha spiegato:"Niente ossigeno, è in terapia con Remdesivir, nel tampone del Cavaliere era presente un’alta carica ... Leggi su blogo

petergomezblog : Silvio #Berlusconi, “tracce di polmonite bilaterale”. Ricoverato a Milano all’ospedale San Raffaele “per un lieve a… - raffaellapaita : Fa indignare vedere i malati oncologici dell’ospedale San Martino di #Genova trasportati nei pullman per fare la te… - espressonline : Gli affari segreti e la rete di potere del San Raffaele, l'ospedale in cui è ricoverato Silvio Berlusconi - l'inchi… - vco24news : Denuncia del Movimento Ossolano Tutela Ospedale: al san Biagio via anche i letti pediatrici: 'E' uno scandalo'… - toysblogit : Ospedale San Raffaele: 'Berlusconi ha carica virale alta, è in cura con Remdesivir' -