"Ora portiamo Conte in tribunale". La mossa dello chef dopo il lockdown (Di lunedì 7 settembre 2020) Novella Toloni Gianfranco Vissani ha annunciato una class action contro il governo dopo l'ennesimo ritardo nel pagamento della cassa integrazione ai dipendenti dei ristoratori italiani "La verità è che Conte ha tagliato fuori l'imprenditoria", Gianfranco Vissani è tornato all'attacco del governo e del premier sulla pessima gestione della fase 2 post quarantena e questa volta ha scelto di passare alle vie di fatto. Nell'ultima intervista rilasciata al quotidiano Libero lo chef ha annunciato una causa collettiva contro l'esecutivo e Giuseppe Conte e non solo per il mancato pagamento della cassa integrazione. L'avvio della Fase 2 non ha sortito gli effetti sperati e il settore ristorazione ha subito un duro colpo tra mancate riaperture, locali costretti ad abbassare definitivamente le ... Leggi su ilgiornale

