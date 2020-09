Omicidio Willy Duarte, il ricordo della Roma: “Sognava di poter indossare la maglia della sua amata squadra” (Di lunedì 7 settembre 2020) Anche la Roma ricorda il giovane 21enne Willy Monteiro Duarte, ucciso la notte scorsa a Colleferro da quattro persone. Willy, oltre che tifoso Romanista, era un giovane calciatore di una squadra locale e, come tutti alla sua età, sognava di poter indossare la maglia della sua squadra del cuore. “Willy Monteiro Duarte sognava di poter indossare un giorno la maglia della sua amata AS Roma – si legge sul profilo ufficiale Twitter giallorosso – Questo sogno è stato spezzato la notte scorsa, nel modo più tragico e brutale ... Leggi su calcioweb.eu

Corriere : Willy ucciso a pugni da due fratelli. Il culto della violenza e le notti tra spaccio ... - Corriere : La morte di Willy, dicono ora in questa cittadina di 22 mila anime a sud di Roma, è avvenuta per mano di picchiator… - Corriere : Marco e Gabriele Bianchi sono seguaci del Mixed Martial Arts che ha le sue regole sull’uso della forza ma che i due… - adpucci : RT @manolo_loop: A #Colleferro gli assasssini di #WillyMonteiroDuarte li conoscono bene. Sono dei picchiatori seriali, fan di #Salvini e… - 60_cla : RT @FedeAngeli: L'omicidio di Colleferro, la disperazione della madre di Willy. Straziante deve essere quel dolore. -

Sulla vicenda indagano i carabinieri. La vittima è Willy Monteiro Duarte (nella foto), di origini capoverdiane. Il giovane viveva a Paliano, in provincia di Frosinone. Quattro i giovani arrestati per ...Le sue passioni, come chiarisce nel profilo Fb traboccante di frasi spavalde e foto con pettorali e tatuaggi bene in mostra, sono sempre state kick boxing e karate. Ma Gabriele Bianchi, uno dei quattr ...