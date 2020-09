Omicidio Khashoggi, otto condanne tra 7 e 20 anni. La compagna: «Una farsa». L’Onu: «Verdetto senza legittimità legale o morale» (Di martedì 8 settembre 2020) otto condanne con pene tra i 7 e i 20 anni di carcere. Questa la sentenza definitiva dei giudici dell’Arabia Saudita per l’Omicidio di Jamal Khashoggi, il giornalista e scrittore dissidente ucciso il 2 ottobre del 2018 a Istanbul, nel consolato di Riad. Solo qualche mese fa, i familiari dell’editorialista del Washington Post avevano aperto all’ipotesi di perdonare gli imputati per l’Omicidio, dopo il quale i resti di Khashoggi non sono mai stati rinvenuti. E proprio da questo gesto – arrivato nelle ultime ore del mese di Ramadan quando, secondo tradizione islamica, i fedeli valutano gesti di clemenza come questo – sarebbe cominciata una revisione della condanna a morte inflitta in primo grado a cinque ... Leggi su open.online

