Omceo Roma: Riconoscimento a ‘medici eroi’? Molte chiacchiere (Di lunedì 7 settembre 2020) Roma – “A che punto siamo con i riconoscimenti per i ‘medici eroi’ che si sono contraddistinti durante l’emergenza Covid-19? Non bene, fino ad ora solo Molte chiacchiere e poca sostanza”. Risponde cosi’ il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, interpellato sul tema dall’agenzia Dire. “Abbiamo avuto colleghi che hanno lavorato e che non hanno ricevuto neppure il bonus- prosegue Magi- È successo anche che abbiano premiato persone che in realta’ non hanno collaborato durante l’emergenza”. Gli italiani hanno la memoria corta? “Si’- risponde il presidente dell’Omceo Roma- gli italiani hanno una memoria talmente corta che anche questa estate, quando gli abbiamo dato le ... Leggi su romadailynews

infoitsalute : Medico scolastico. Bartoletti (Omceo Roma): “Solo come referente per i presidi. Per i bambini c'è il pediatra” - infoitsalute : SCUOLA. OMCEO ROMA: MEDICO SCOLASTICO PUÒ ESSERE ANCHE PEDIATRA - infoitsalute : Bartoletti (Omceo Roma): 'Il medico scolastico? Solo come referente dei presidi' - - infoitsalute : Medico scolastico. Bartoletti (Omceo Roma): “Solo come referente per i presidi. Per i bambini c'è il pediatra” - BasicLifeSupp : Medico scolastico. Bartoletti (Omceo Roma): “Solo come referente per i presidi. Per i bambini c’è il pediatra” -

Ultime Notizie dalla rete : Omceo Roma Omceo Roma: attenzione a termometri infrarossi, vanno controllati RomaDailyNews Bartoletti (Omceo Roma): "Il medico scolastico? Solo come referente dei presidi" - DIRE.it

In questi giorni, intanto, sul medico scolastico c’è stata polemica con i pediatri. Risponde così il vicepresidente dell’Ordine dei medici di Roma, Pier Luigi Bartoletti, interpellato dall’agenzia Dir ...

SCUOLA. OMCEO ROMA: MEDICO SCOLASTICO PUÒ ESSERE ANCHE PEDIATRA

Risponde cosi’ il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, interpellato dall’agenzia Dire sul tema. D’altronde hanno confermato quello che io avevo gia’ detto… Leggi ...

In questi giorni, intanto, sul medico scolastico c’è stata polemica con i pediatri. Risponde così il vicepresidente dell’Ordine dei medici di Roma, Pier Luigi Bartoletti, interpellato dall’agenzia Dir ...Risponde cosi’ il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, interpellato dall’agenzia Dire sul tema. D’altronde hanno confermato quello che io avevo gia’ detto… Leggi ...