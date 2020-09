Oliveira: "Mertens può giocare in tutti i ruoli dell'attacco. Milik? Meglio la Roma che la Juve" (Di lunedì 7 settembre 2020) Lulù Oliveira, ex attaccante, si è soffermato sul momento del Napoli e di Dries Mertens nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Mertens può giocare in tutti i ruoli dell'attacco, ha le quali ... Leggi su tuttonapoli

sscalcionapoli1 : Oliveira: 'Il Napoli potrebbe giocare come il Belgio, Osimhen come Lukaku, Insigne come Hazard e Mertens a destra' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Oliveira: 'Il Napoli potrebbe giocare come il Belgio, Osimhen come Lukaku, Insigne come Hazard e Mertens… - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Oliveira: 'Il Napoli potrebbe giocare come il Belgio, Osimhen come Lukaku, Insigne come Hazard e Mertens… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Oliveira: 'Il Napoli potrebbe giocare come il Belgio, Osimhen come Lukaku, Insigne come Hazard e Mertens… - apetrazzuolo : IL COMMENTO - Oliveira: 'Il Napoli potrebbe giocare come il Belgio, Osimhen come Lukaku, Insigne come Hazard e Mert… -

Ultime Notizie dalla rete : Oliveira Mertens Oliveira: "Mertens può giocare in tutti i ruoli dell'attacco. Milik? Meglio la Roma che la Juve" Tutto Napoli Oliveira: "Mertens può giocare in tutti i ruoli dell'attacco. Milik? Meglio la Roma che la Juve"

Lulù Oliveira, ex attaccante, si è soffermato sul momento del Napoli e di Dries Mertens nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Mertens può giocare in tutti i ruoli dell' ...

Oliveira: "Ad Osimhen 4-5 partite per adattarsi. Mertens dietro di lui come fa con Lukaku nel Belgio"

Lulù Oliveira, ex attaccante, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per analizzare il momento della squadra di Gattuso. Luis Oliveira, ex attaccante di Cagliari e Fiorentina, è interven ...

Lulù Oliveira, ex attaccante, si è soffermato sul momento del Napoli e di Dries Mertens nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Mertens può giocare in tutti i ruoli dell' ...Lulù Oliveira, ex attaccante, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per analizzare il momento della squadra di Gattuso. Luis Oliveira, ex attaccante di Cagliari e Fiorentina, è interven ...