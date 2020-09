Olimpiadi di Tokyo, il Giappone tira dritto: “Vaccino non indispensabile per i giochi” (Di lunedì 7 settembre 2020) ROMA – Toshiro Muto, CEO del comitato organizzativo giapponese dei giochi olimpici di Tokyo, posticipati al 2021 a causa della pandemia di coronavirus, nel corso di una riunione del comitato con la task force di esperti nominata dal governo per la gestione della pandemia, ha affermato che avere a disposizione un vaccino contro il covid-19 “non e’ un requisito necessario per tenere le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Tokyo”. Leggi su dire

