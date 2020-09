Olanda-Italia Nations League diretta tv e streaming: dove vedere il match oggi (Di lunedì 7 settembre 2020) Olanda-Italia si gioca questa sera lunedì 7 settembre alle 20.45 alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam per la sfida di Nations League valida per la seconda gara del girone. Gli olandesi, dopo la vittoria nel primo testo, aspettano gli azzurri di Roberto Mancini reduci dal pari con la Bosnia.Olanda-Italia, le probabili formazionicaption id="attachment 1017175" align="alignnone" width="488" Italia Chiellini Acerbi (getty images)/captionFormazioni quasi sicure da parte delle due Nazionali. L'Olanda si affiderà a Cillessen in porta, Dumfries, Veltman, Van Dijk e Aké in difesa. De Roon e De Jong in mezzo al campo con Wijnaldum. In avanti Bergwijn con Depay e Promes. La squadra di Roberto Mancini cambierà qualcosa rispetto alla ... Leggi su itasportpress

SkySport : Olanda-Italia, Mancini: 'Chiellini titolare, dobbiamo vincere con la nostra identità' - SkySport : Olanda-Italia, le probabili formazioni di Nations League - DiMarzio : #NationsLeague, le parole di #Mancini alla vigilia di #OlandaItalia - ItaSportPress : Olanda-Italia Nations League diretta tv e streaming: dove vedere il match oggi - - CamillaSpinelli : RT @RomaRadio: I titoli della #RassegnaStampa ??? ?? Trigoria, oggi doppia seduta ?? Friedkin atteso a giorni ??Nations League, stasera Olanda… -