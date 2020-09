Olanda-Italia, Mancini: “ragazzi straordinari. Le 11 vittorie di fila non sono un caso” (Di lunedì 7 settembre 2020) Ottima vittoria per l’Italia nella gara di Nations League contro l’Olanda. Al fischio finale il Ct Mancini si è presentato ai microfoni di Rai Sport, ecco quanto dichiarato. “Avremmo meritato di fare un altro gol. sono soddisfatto della mentalità, della prestazione, i ragazzi sono stati straordinari. Locatelli? Lo abbiamo chiamato perché pensiamo che sia un grande calciatore, con buona tecnica e palleggio. E può ancora crescere. Di nuovo tra le grandi d’Europa? Non si vincono 11 partite di fila con un buon sistema di gioco e il carattere. Se lo abbiamo fatto ci sarà un motivo, al di là degli avversari. Mi dispiace per Zaniolo, spero non sia nulla di grave”. La “Bella ... Leggi su calcioweb.eu

pisto_gol : Ola-Ita 0:1 Con un gol di Barella-uno dei migliori- l’Italia batte l’Olanda sul suo terreno: quello del gioco. La… - Inter : ??? | NAZIONALI #Barella in gol in #OlandaItalia! ?????? 90' anche per @ddambrosio ?? - ZZiliani : Non so cosa ne pensa la Gazzetta, ma se nel secondo tempo l’Olanda affianca a Memphis (foto a sinistra) Depay (foto… - jordantorrestag : RT @Fil_Biafora: Brutte notizie dall'Olanda: per Nicolò #Zaniolo si tratta di un infortunio al legamento crociato del ginocchio #ASRoma #It… - Mediagol : Olanda-#Italia, Chiellini: 'Bravi a preparare la gara, non era semplice dopo il lungo stop. Zaniolo? Speriamo bene.… -