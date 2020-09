Olanda-Italia, l’ultimo precedente nel 2017: Eder e Bonucci rimontano i padroni di casa (Di lunedì 7 settembre 2020) Il 28 marzo 2017 si è giocata l’ultima Olanda-Italia in terra tulipana. All’Amsterdam Arena, dopo l’autore di Romagnoli, gli azzurri vincono con le reti di Eder e Bonucci. Questa sera si gioca Olanda-Italia, match valido per il gruppo 1 della Nations League. La formazione di Mancini scende in campo dopo il pareggio casalingo contro la Bosnia, affrontando gli undici di Lodeweges che sono reduci dalla vittoria contro la Polonia. Olanda-Italia, l’ultimo precedente L’ultima volta che le due Nazionali si sono sfidate nella terra del calcio totale è stata il 28 marzo 2017. Era un’amichevole e si giocava come sempre ... Leggi su newsmondo

