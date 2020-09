Olanda-Italia, le probabili formazioni per la sfida di Nations League (Di lunedì 7 settembre 2020) Olanda-Italia, probabili formazioni Olanda-Italia probabili formazioni – L’Italia è pronta a tornare in campo. Questa sera, 7 settembre 2020, alle ore 20,45 gli azzurri di Roberto Mancini sfidano l’Olanda, gara valida per la seconda giornata della Uefa Nations League. “Dobbiamo confermare il nostro stile, cercare la vittoria fino alla fine – ha detto il Ct azzurro -. Conta la prestazione, ma anche il risultato. Dopo il pareggio con la Bosnia, non possiamo perdere altro terreno in classifica. Anche se non sarà facile. E’ vero che troveremo più spazi, ma è anche vero che l’Olanda ... Leggi su tpi

