Olanda-Italia, le probabili formazioni del match (Di lunedì 7 settembre 2020) Alla Johan Cruijff Arena, Olanda-Italia si sfidano nel secondo match di Nations League: le probabili formazioni della partita Olanda-Italia sono pronte a darsi battaglia ad Amsterdam alla Johan Cruijff Arena, stadio dell’Ajax, nel secondo turno di Nations League. Un match dal sapore di talento, con entrambe le nazionali che stanno provando ad emergere dopo un periodo buio. Gli azzurri condividono con gli Orange la pesante non qualificazione al Mondiale di Russia 2018. Mancini cerca i tre punti dopo il pareggio contro la Bosnia che ha dato fine alla striscia di undici vittorie consecutive. L’Olanda ha vinto la prima sfida contro la Polonia grazie ad un risicato 1-0 firmato Bergwijn. Gli azzurri dovrebbero fare un turnover con ... Leggi su zon

