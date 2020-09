Olanda-Italia, le formazioni ufficiali: c’è Insigne (Di lunedì 7 settembre 2020) L’Italia scenderà tra poco in campo per l’impegno di Nations League contro l’Olanda, che nello scorso turno ha battuto la Polonia. Mancini lancia dal primo minuto Lorenzo Insigne. Olanda (4-3-3): Cillessen; Hateboer, Veltman, Van Dijk, Ake; De Roon, Van de Beek, De Jong; Wijnaldum, Depay, Promes. Italia (4-3-3): Donnarumma; D’Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Zaniolo, Immobile, Insigne. L'articolo Olanda-Italia, le formazioni ufficiali: c’è Insigne ilNapolista. Leggi su ilnapolista

La guida ai film e ai programmi in onda stasera 7 settembre in prima e in seconda serata sui canali Rai, Mediaset, Sky e sui canali del digitale terrestre. Nel palinsesto televisivo segnaliamo la part ...Ci sarà ancora Lorenzo Insigne tra i titolari dell'Italia che stasera affronterà in Nations League l'Olanda. Proprio il capitano azzurro è stato nuovamente scelto da Roberto Mancini per affrontare gli ...