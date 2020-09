Olanda-Italia: infortunio Zaniolo, la preoccupazione sui social (FOTO) (Di lunedì 7 settembre 2020) L’Italia chiude il primo tempo in vantaggio sull’Olanda con il gol di Nicolò Barella ma a tener banco è il nuovo infortunio di Nicolò Zaniolo. Al 41′ minuto del primo tempo il centrocampista della Roma è caduto a terra dopo uno scontro con Van de Beek e fin dai primi istanti si è mostrato dolorante al ginocchio. Una zona importante per Zaniolo che proprio la scorsa stagione è stato ai box per un serio infortunio al crociato. E in attesa di indicazioni dallo staff medico, sui social spicca la preoccupazione circa le sue condizioni. #Zaniolo… speriamo… — Massimo Cocilovo (@MassimoCocilovo) September 7, 2020 Ecco fatto, te pareva!!.. ... Leggi su sportface

ZZiliani : Non so cosa ne pensa la Gazzetta, ma se nel secondo tempo l’Olanda affianca a Memphis (foto a sinistra) Depay (foto… - SkySport : Olanda-Italia, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - RaiUno : ? Seconda partita del girone nella competizione #NationsLeague! L'#Italia ???? affronta questa sera l'#Olanda ???? A… - vitoreggia62 : L’Olanda deludente ma l’#Italia ha giocato un buon calcio e reso difficile il compito degli avversari. #DeJong bravissimo #OlandaItalia - DaniloBatresi : RT @FcInterNewsit: Italia avanti al 45' contro l'Olanda: fin qui decide Barella. Apprensione per Zaniolo -