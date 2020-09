Olanda-Italia: infortunio per Zaniolo, preoccupazione per il romanista (Di lunedì 7 settembre 2020) Nicolò Zaniolo lascia il manto erboso della Johan Cruijff Arena dopo soli 41 minuti. Termina anzitempo la partita del romanista in Olanda-Italia, protagonista di uno scontro in mezzo al campo con Van de Beek. Attimi di tensione subito dopo il contatto tra i due calciatori con Zaniolo vistosamente dolorante a terra. C’è tanta preoccupazione circa le condizioni del centrocampista della Nazionale Italiana reduce dal brutto infortunio dal ginocchio che non gli ha permesso di partecipare alla seconda metà della scorsa stagione. Zaniolo si è comunque rialzato con le proprie gambe e zoppicando ha raggiunto bordocampo per la sostituzione con Kean. Sostituzione precauzionale o nuovo problema al ginocchio? ... Leggi su sportface

ZZiliani : Non so cosa ne pensa la Gazzetta, ma se nel secondo tempo l’Olanda affianca a Memphis (foto a sinistra) Depay (foto… - SkySport : Olanda-Italia, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - RaiUno : ? Seconda partita del girone nella competizione #NationsLeague! L'#Italia ???? affronta questa sera l'#Olanda ???? A… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Olanda-Italia 0-1 all’intervallo: Insigne partecipa all’azione del gol… - 90_RPM : 'Senso unico eccetto bici', in vigore da anni in Germania, Austria, Francia, Olanda e in tutti i Paesi del nord. Pe… -