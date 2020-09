Olanda-Italia: Barella in gol di testa, che assist di Immobile (VIDEO) (Di lunedì 7 settembre 2020) La sblocca Nicolò Barella. Pochi minuti dopo la preoccupazione per l’infortunio di Zaniolo, tra le file della Nazionale Italiana torna il sorriso con il gol del vantaggio a firma del centrocampista dell’Inter. Durante il corso del primo minuto di recupero della prima frazione di Olanda-Italia è Barella a trovare la rete di testa con un ottimo inserimento su un perfetto assist di Immobile. Leggi su sportface

ZZiliani : Non so cosa ne pensa la Gazzetta, ma se nel secondo tempo l’Olanda affianca a Memphis (foto a sinistra) Depay (foto… - SkySport : Olanda-Italia, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - RaiUno : ? Seconda partita del girone nella competizione #NationsLeague! L'#Italia ???? affronta questa sera l'#Olanda ???? A… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Olanda-Italia 0-1 all’intervallo: Insigne partecipa all’azione del gol… - 90_RPM : 'Senso unico eccetto bici', in vigore da anni in Germania, Austria, Francia, Olanda e in tutti i Paesi del nord. Pe… -