Olanda-Italia, alle 20.45 il fischio d’inizio: esordio per Locatelli, le formazioni ufficiali (Di lunedì 7 settembre 2020) Tutto pronto per Olanda-Italia.Dopo il pareggio con la Bosnia, Ciro Immobile e compagni sfideranno fra poco più di trenta minuti l’Olanda nella sfida valida per la seconda giornata di Nations League. Nel dettaglio, il commissario tecnico della Nazionale Italiana ha scelto di gettare nella mischia anche Manuel Locatelli. Il giovane centrocampista del Sassuolo - che fin qui ha vestito solo la maglia azzurra delle Nazionali giovanili - esordirà, dunque, dal primo minuto.Di seguito, le formazioni ufficiali del match in programma alle ore 20.45 alla Cruijff Arena.Olanda (4-3-3): Cillessen; Hateboer, Veltman, Van Dijk, Aké; De Roon, Van de Beek, De Jong; Wijnaldum, Depay, Promes. All. ... Leggi su mediagol

RaiUno : ? Seconda partita del girone nella competizione #NationsLeague! L'#Italia ???? affronta questa sera l'#Olanda ???? A… - SmorfiaDigitale : Olanda-Italia formazioni ufficiali: fuori Kean, ci sono Locatelli e Insigne - Mediagol : Olanda-#Italia, alle 20.45 il fischio d’inizio: esordio per #Locatelli, le #formazioniufficiali - ItaSportPress : Olanda-Italia, Mancini cambia sette giocatori: le formazioni ufficiali - - cippiriddu : Se guardiamo le formazioni titolari di Italia-Olanda, penso che gli unici dei nostri titolari da loro sarebbero Don… -