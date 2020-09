Olanda-Italia 0-1, Mancini soddisfatto: “I ragazzi sono stati straordinari” (Di lunedì 7 settembre 2020) “sono soddisfatto per la mentalità e per la prestazione offerta contro l’Olanda. I ragazzi hanno giocato benissimo, sono stati straordinari“. È questo il commento del ct degli azzurri Roberto Mancini dopo la vittoria dell’Italia contro l’Olanda per 1-0 grazie al gol di Nicolò Barella. “Loro giocavano palle lunghe e all’87’ eravamo anche un po’ stanchi. Ci è mancato di fare almeno un altro gol – ha aggiunto Mancini ai microfoni della Rai -. Locatelli? L’abbiamo convocato perché pensiamo che sia un grande giocatore, che possa anche migliorare visto che è giovane: è tecnico, è un palleggiatore con ... Leggi su sportface

