Olanda-Italia 0-1, le pagelle di CalcioWeb: Locatelli mister personalità, Volarumma blinda la porta [FOTO] (Di lunedì 7 settembre 2020) Olanda-Italia, le pagelle di CalcioWeb – Ottima prestazione per l’Italia, la squadra di Mancini ha fatto vedere importanti progressi rispetto alla sfida contro la Bosnia. Successo contro l’Olanda, un avversario fortissimo e che non ha bisogno di presentazioni. Inizio positivo per gli azzurri, il più pericoloso è Immobile, il tiro a giro esce di poco fuori. Alla fine del primo tempo succede di tutto, primo l’infortunio di Zaniolo, poi il gol di Barella con un perfetto inserimento. Nella ripresa Donnarumma blinda la porta con un grande intervento, finisce 0-1. Ecco le pagelle di CalcioWeb. Olanda-Italia, le ... Leggi su calcioweb.eu

