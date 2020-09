Olanda-Italia 0-1 Diretta, azzurri in vantaggio grazie al gol di Barella. Paura per Zaniolo: esce per infortuni (Di lunedì 7 settembre 2020) - Comincia il secondo tempo- FINE PRIMO TEMPO - Italia al cambio di campo con un vantaggio meritatissimo, ma con l'ansia per l'infortunio al ginocchio occorso a Zaniolo costretto a... Leggi su ilmessaggero

ZZiliani : Non so cosa ne pensa la Gazzetta, ma se nel secondo tempo l’Olanda affianca a Memphis (foto a sinistra) Depay (foto… - SkySport : Olanda-Italia, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - RaiUno : ? Seconda partita del girone nella competizione #NationsLeague! L'#Italia ???? affronta questa sera l'#Olanda ???? A… - ilNoso : @alexfrosio Superiorità a sx, Olanda riuscirà mai a raddoppiare od abbassare un mediano ? Attacco area e riaggressi… - cartesius85 : @Vivo_Azzurro Una volta l'Italia giocava in difesa e contropiede e l'Olanda era una squadra d'attacco. Una volta ??.… -