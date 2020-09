Olanda-Italia 0-1: decide Barella, gran prova degli azzurri (Di lunedì 7 settembre 2020) Una bella Italia quella di stasera, tutta un’altra storia rispetto a quanto visto al Franchi contro la Bosnia. Mancini può sorridere, gli azzurri hanno disputato una gara di buon livello, andando più volte vicini al gol, soprattutto nel primo tempo. A decidere la sfida un gran bel gol di Barella poco prima della fine della prima frazione, bravo a finalizzare con un colpo di testa l’assist al bacio di Ciro Immobile. Bravo anche Donnarumma, provvidenziale con un intervento sotto la traversa a deviare la botta di Van de Beek. Sul finale Kean divora il 2-0. L’unica nota stonata l’uscita dal campo di Zaniolo al 42′, dolorante dopo uno scontro con Van de Beek: in attesa di capire l’entità dell’infortunio al ginocchio, preoccupano le condizioni del ... Leggi su alfredopedulla

