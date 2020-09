Olanda, de Roon: «L’Italia ha meritato la vittoria» (Di lunedì 7 settembre 2020) Marten de Roon ha parlato al termine del match contro l’Italia: le dichiarazioni del centrocampista dell’Olanda Marten de Roon, centrocampista dell’Olanda, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match contro l’Italia. «Nel primo tempo l’Italia ha fatto molto bene, e penso abbiano meritato di vincere. Nel primo tempo avevano sempre un uomo libero, soprattutto sulla sinistra. Nella ripresa abbiamo fatto meglio, ma abbiamo comunque faticato. L’Italia ha giocato da grande squadra, e penso debba continuare così. Anche noi stiamo perseguendo questa strada. Hanno grandi individualità, ma hanno giocato da squadra. Complimenti a loro». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

