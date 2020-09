Oggi 1108 nuovi contagi, 12 morti e 223 guariti (Di lunedì 7 settembre 2020) AGI - Sono 1.108 i nuovi casi di Covid rilevati Oggi in Italia, in calo rispetto a ieri (1.297). Il totale sale a 278.784. In crescita invece il numero dei decessi, 12 Oggi contro gli 8 di ieri, per un totale di 35.553. I guariti nelle 24 ore sono 223 (ieri 406), 210.238 in tutto. Il numero delle persone attualmente positive sale di 915 unità e arriva a 32.993. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Aumenta il numero di nuovi positivi nel Lazio. "Su quasi 10mila tamponi Oggi si registrano 159 casi", rende noto l'assessore alla Sanità regionale, Alessio D'Amato. Ieri erano 122 nuovi casi su quasi 11mila tamponi. L'assessore precisa che 119 dei 159 casi odierni sono a Roma e che non e' stato ... Leggi su agi

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 7 settembre: 1.108 nuovi casi e 12 decessi - Marisa10778178 : RT @serenel14278447: I nuovi positivi sono 1.108, in calo i tamponi (52 mila). Altri 12 decessi, salgono ricoveri e intensive https://t.co… - Affaritaliani : Coronavirus: nuovi contagi in leggero calo, in Italia 1.108 casi - Agenzia_Italia : Oggi 1108 nuovi contagi, 12 morti e 223 guariti - LorStecchetti : Oggi nuovo calo dei casi (1108 da 1297), conseguente anche a un netto calo dei tamponi (poco più di 52.000). Aument… -