Nvidia RTX 3000? Su PC quasi tutti giocano 'solo' a 1080p ma le nuove GPU saranno la rivoluzione? (Di lunedì 7 settembre 2020) La settimana scorsa sono state annunciate le nuove schede grafiche Nvidia che arriveranno prossimamente sul mercato. Ma saranno davvero la rivoluzione per i giocatori? Un particolare dato rilevato da Steam potrebbe far pensare che la partita tra vecchio e nuovo è ancora aperta.Il sondaggio creato dalla piattaforma di Valve ci mostra quanto tra i modernissimi 4K e ray tracing, moltissimi giocatori stiano ancora giocando a 1080p, con una percentuale di 65,55%, con una variazione positiva dello 0,07% rispetto all'ultimo sondaggio. Chi gioca in 4K con una risoluzione a 2160p è solamente il 2,24% (con un incremento dello 0,01%).Le GPU di prossima generazione, ovvero GeForce RTX 3070, 3080 e 3090 riusciranno a fare breccia nel cuore dei giocatori? Non ci resta che aspettare i nuovi dati futuri ... Leggi su eurogamer

