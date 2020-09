Nuova Indennità Covid 1.000 euro: categorie beneficiarie ed esclusi. Indicazioni Inps (Di lunedì 7 settembre 2020) Indicazioni arrivano dall’Inps sulla Nuova indennità Covid 1.000 euro per alcune categorie di lavoratori danneggiati dall’emergenza. Il recente Decreto Agosto ha previsto un’indennità Inps una tantum di 1.000 euro sulla sorta di quanto già previsto nei Decreti Cura Italia e Rilancio. La prestazione è diretta ad una serie di lavoratori danneggiati dagli effetti economici dell’emergenza Covid-19, quali: Lavoratori stagionali del turismo e stabilimenti termali; Lavoratori stagionali di settori diversi da turismo e stabilimenti termali; Lavoratori intermittenti; Lavoratori autonomi occasionali; Incaricati delle vendite a domicilio; Lavoratori dello spettacolo; Lavoratori del turismo ... Leggi su leggioggi

