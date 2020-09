Notizie del giorno – Morto ex Nazionale a 48 anni, pazza richiesta Sarri, la panchina rifiutata da Allegri (Di lunedì 7 settembre 2020) Le Notizie più importanti della giornata di ieri, domenica 6 settembre. Morto EX Nazionale A 48 anni – Ajibade Babalade, ex difensore della Nigeria, è Morto a 48 anni per un arresto cardiaco. Lascia moglie e tre bambini, che risiedono tutti in America. Secondo le prime informazioni, Babalade ha accusato un malore ed è stato portato d’urgenza all’University College Hospital dove è Morto per un arresto cardiaco. E’ stato tra i giocatori delle ‘Super Eagles’ che hanno vinto il bronzo alla Coppa d’Africa 1992 in Senegal. Ha giocato principalmente in patria, ma anche in Costa d’Avorio e in India prima di ritirarsi e diventare un allenatore. (L’ARTICOLO ... Leggi su calcioweb.eu

Agenzia_Ansa : Diverse persone sono state accoltellate a Birmingham. Lo rende noto la polizia. Isolate vaste zone del centro della… - Agenzia_Ansa : Di Maio: 'La credibilità del #governo non passa dalle Regionali' #ANSA - Agenzia_Ansa : Il leader della Lega Salvini all'attacco del governo accusato di non aver condiviso informazioni su 'elementi allar… - bralex84 : - stationerybest : Torino: chiuso ristorante per assembramenti, tutta colpa del pranzo col console -

Ultime Notizie dalla rete : Notizie del Coronavirus, ultime notizie. Zangrillo: “Per Berlusconi fase delicata”. Oggi 1.297 nuovi contagi Fanpage.it Beppe Grillo contro i No Mask: «Che il cielo vi fulmini!». L’ironico video-appello a Papa Francesco

Il fondatore del Movimento 5 Stelle torna sull’episodio avvenuto sabato al corteo negazionista di Roma dove i manifestanti hanno bruciato foto con il suo volto e quello del Pontefice | CorriereTv «Fra ...

Sassari, evaso dal carcere "Johnny lo zingaro": non è rientrato dopo un permesso

Sassari, 6 settembre 2020 - 'Johnny lo zingaro' ancora in fuga. "Autore di numerose rapine a mano armata, coinvolto nel processo per l'omicidio di Pierpaolo Pasolini, condannato per altri due omicidi, ...

