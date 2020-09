“Non ce n’è Coviddi”, la signora di “Buongiorno da Mondello” diventa influencer: oltre 125 mila follower in un giorno sul “profilo ufficiale” (Di lunedì 7 settembre 2020) Più di 125 mila follower in un solo giorno. Lei si chiama Angela Chianello, ma tutti la conoscono come la signora di “Buongiorno da Mondello“, diventata nota al grande pubblico, quello dei social in particolare, per la frase “Non ce n’è Coviddi” pronunciata durante un’intervista rilasciata a Canale 5. Da ieri la signora Angela è su Instagram con una ‘Official page‘ e in pochissimo tempo ha collezionato oltre 125 mila follower (128 mila nel momento in cui scriviamo). Considerando che il suo precedente profilo aveva solo poco più di 700 follower, è lecito dire che la signora è ... Leggi su meteoweb.eu

CarloCalenda : Qui Gervasoni la vera questione è se sei n’omo tu. E mi pare di poter dire che non ti comporti come tale. - ScuderiaFerrari : Come quelli della Ferrari di tifosi non ce n’è. Siete rimasti al nostro fianco, nel bene e nel male, nella gioia e… - insopportabile : La signora 'Non ce n'è Coviddi' che raccoglie 100.000 follower su Instagram dimostra solo che l'effetto pecora funziona anche con gli asini. - Massimi47715989 : Zingaretti, Pd a governo solo se fa cose utili - Ultima Ora - ANSA - vitt3708 : RT @queenalicee_: angela di non ce n’è coviddi ha 89k followers ma tutt’apposto raga? -

