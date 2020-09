“Non ce n’è Coviddi”, la signora Angela di Mondello sbarca su Instagram e in poche ore supera i 110mila followers: “Altro che Ferragni” (Di lunedì 7 settembre 2020) “Non ce n’è Coviddi” e “Buongiorno da Mondello” sono stati, ahinoi, dei tormentoni dell’estate 2020. Meme, sketch, canzoni, persino citazioni al telegiornale: tutti ne hanno parlato, anche troppo, rendendo la signora Angela un volto conosciuto. La vicenda è nata a fine maggio, poco dopo la fine del lockdown, quando la signora è finita sotto i riflettori per aver pronunciato quelle frasi così discusse davanti alle telecamere di “Live – Non è la d’Urso”. Sin da subito Angela, palermitana e mamma di una bambina, sembrava infastidita da tanto clamore mediatico. “Sto vivendo un incubo. Mi minacciano, scrivono ‘devi morire’”, aveva detto Angela, che aveva chiesto a Barbara ... Leggi su ilfattoquotidiano

CarloCalenda : Qui Gervasoni la vera questione è se sei n’omo tu. E mi pare di poter dire che non ti comporti come tale. - ScuderiaFerrari : Come quelli della Ferrari di tifosi non ce n’è. Siete rimasti al nostro fianco, nel bene e nel male, nella gioia e… - gualtierieurope : Il mio intervento di oggi al Forum @Ambrosetti_ Il nostro impegno non è per riportare l’Italia com’era prima della… - federicomyangel : RT @chasingthestars: Una che ha detto “oggi ammare” “buongiorno da Mondello” e “non ce n’è Coviddi” viene seguita esattamente perché? - AlbanoClelia : RT @carloemme50: Una bambina di 8 anni ieri sera, nel cortile condominiale mi ha urlato contro che non devo mettere la mascherina perchè 'c… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non n’è Vita ai tempi del coronavirus: «Sei nipoti in casa, per noi nonni è una bella corvée Corriere della Sera