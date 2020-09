Nicola Zingaretti alla Direzione Pd: "Vittoria del Sì non aprirà a inarrestabile vento populista" (Di lunedì 7 settembre 2020) “Non possiamo sbagliare. Non è in gioco un’alleanza di Governo, ma la tenuta della Nazione per i prossimi anni”. Nicola Zingaretti apre una delicata Direzione del Partito Democratico che si svolge a porte chiuse e senza streaming. Una decisione che dice molto sulla tensione che si respira dentro il partito alla vigilia di un doppio appuntamento elettorale - Regionali e Referendum - che viene vissuto con più di qualche apprensione. Davanti al Paese l’appuntamento con le risorse europee. Con il Mes, che “a nostro giudizio l’Italia deve utilizzare: una linea di credito molto vantaggiosa che non è un costo, ma uno dei pilastri della rinascita italiana”. Con il Recovery Fund: “Non dobbiamo tamponare l’emergenza e disperdere in mille rivoli ... Leggi su huffingtonpost

