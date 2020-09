Netflix come Spotify: starebbe testando la riproduzione casuale (Di lunedì 7 settembre 2020) Stanchi di passare da un titolo all’altro sulle piattaforme di streaming, senza sapere di preciso che cosa avete voglia di guardare, sfiniti dell’imponenza dei cataloghi online? Netflix potrebbe avere la soluzione per voi. Pare che nelle ultime settimane il servizio di Los Gatos stia sperimentando un’inedita funzione shuffle, che permetterebbe di accedere a una specie di riproduzione casuale simile a quella presente da anni negli streaming musicali. Cliccando su un’apposita dicitura (per ora si sono viste espressioni tipo “Shuffle Play” o “Play Something”), la piattaforma propone un titolo a caso fra i numerosi a disposizione, ma seguendo alcuni criteri di compatibilità rispetto a film e serie tv che si sono visti in precedenza. Per ora si tratterebbe di una fase di test: alcuni ... Leggi su wired

TheOutlander91 : RT @ognituosorriso: il finale della storia di ka’kwet? la vita di cole a charlottetown? l’evoluzione degli shirbert? la vita delle ragazze… - Pasqualozzi : @yenisey74 Fb è come Rete4, sono deleteri. Metti Netflix a mamma ?? - FabioViola : Da Google a Luiss School 42 si formalizza un movimento pronto a stravolgere le dinamiche di formazione. Un apprendi… - niznik97 : RT @ognituosorriso: il finale della storia di ka’kwet? la vita di cole a charlottetown? l’evoluzione degli shirbert? la vita delle ragazze… - Stassiecms : Buongiorno, ho appena messo su Netflix A tutto Reality, voi come state ? -

Ultime Notizie dalla rete : Netflix come Netflix come Spotify: starebbe testando la riproduzione casuale Wired.it Harry e Meghan produttori per Netflix: faremo contenuti d'impatto

Roma, 4 set. (askanews) - Il principe Harry e Meghan Markle tornano a far parlare di se' . Hanno firmato un accordo con il gigante dello streaming Netflix per produrre film e serie tv "d'impatto". La ...

Meghan e Harry come gli Obama: accordo con Netflix per diventare produttori

Meghan e Harry hanno fondato una società di produzione e firmato un mega accordo pluriennale per realizzare documentari, film, serie tv e programmi per bambini. Secondo gli esperti Meghan e Harry potr ...

Roma, 4 set. (askanews) - Il principe Harry e Meghan Markle tornano a far parlare di se' . Hanno firmato un accordo con il gigante dello streaming Netflix per produrre film e serie tv "d'impatto". La ...Meghan e Harry hanno fondato una società di produzione e firmato un mega accordo pluriennale per realizzare documentari, film, serie tv e programmi per bambini. Secondo gli esperti Meghan e Harry potr ...