Nel Giardino del Doge Manin, sabato 12 e domenica 13 settembre a Passariano (Di lunedì 7 settembre 2020) sabato 12 e domenica 13 settembre, dalle 9 al tramonto, nel parco storico più importante del Friuli Venezia Giulia avrà luogo la XII edizione della manifestazione “Nel Giardino del Doge Manin”. L’iniziativa nasce sotto la regia dell’ERPAC, l’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, l’istituzione preposta alla promozione e alla valorizzazione del nostro territorio, con il coordinamento della cooperativa sociale “Agricola Monte San Pantaleone”, una realtà che ha fatto rifiorire il Parco di San Giovanni a Trieste e che da oltre quarant’anni si occupa di verde e di benessere attraverso il verde. A Villa Manin la bellezza è di casa da sempre e ... Leggi su udine20

