NBA Playoffs, i Bucks evitano il cappotto: i Lakers pareggiano la serie (Di lunedì 7 settembre 2020) La domenica notte dei NBA Playoffs ha visto il primo colpo dei Bucks, che vincono Gara 4 ed evitano il cappotto. Ad Ovest vincono i Lakers, serie sull’1-1. Altra notte in compagnia dei NBA Playoffs, con due gare della post season. La prima ha visto protagonista i Milwaukee Bucks, impegnati contro i sorprendenti Miami Heat, … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

danisailor7 : RT @StorieASpicchi: Lascia andare la palla quando scotta come fosse un veterano che gioca da 15 anni i Playoffs NBA. Nel frattempo, ha il l… - GruwFrequency : RT @StorieASpicchi: Lascia andare la palla quando scotta come fosse un veterano che gioca da 15 anni i Playoffs NBA. Nel frattempo, ha il l… - il_Conte78 : RT @StorieASpicchi: Lascia andare la palla quando scotta come fosse un veterano che gioca da 15 anni i Playoffs NBA. Nel frattempo, ha il l… - SachaAzzoni : RT @StorieASpicchi: Lascia andare la palla quando scotta come fosse un veterano che gioca da 15 anni i Playoffs NBA. Nel frattempo, ha il l… - sebabaggi98 : RT @StorieASpicchi: Lascia andare la palla quando scotta come fosse un veterano che gioca da 15 anni i Playoffs NBA. Nel frattempo, ha il l… -

Ultime Notizie dalla rete : NBA Playoffs NBA Playoff 2020: i Bucks evitano lo sweep nonostante l’infortunio di Antetokounmpo. I Lakers impattano sull’1-1 la serie con Houston

Due sono le partite che si sono tenute nella notte NBA. La prima era gara quattro della semifinale di Eastern Conference tra Milwaukee Bucks e Miami Heat. I primi hanno perso il loro miglior giocatore ...

BASKET, PLAYOFF NBA: TORONTO COMPLETA LA RIMONTA, DENVER-CLIPPERS 1-1

In perfetta parita' dopo gara-4 la sfida tra Toronto Raptors e Boston Celtics, valida per le semifinali della Eastern Conference dell'Nba. Nella 'bolla' del Walt Disney World Resort di Orlando, i camp ...

Due sono le partite che si sono tenute nella notte NBA. La prima era gara quattro della semifinale di Eastern Conference tra Milwaukee Bucks e Miami Heat. I primi hanno perso il loro miglior giocatore ...In perfetta parita' dopo gara-4 la sfida tra Toronto Raptors e Boston Celtics, valida per le semifinali della Eastern Conference dell'Nba. Nella 'bolla' del Walt Disney World Resort di Orlando, i camp ...