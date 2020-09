Navalny fuori dal coma, è sveglio e reattivo. I medici: non escluse ancora conseguenze da avvelenamento (Di lunedì 7 settembre 2020) L'oppositore russo Alexei Navalny è fuori dal coma. È sveglio ed è reattivo, fanno sapere i media tedeschi, ma i medici non possono ancora escludere conseguenze dell'avvelenamento. Secondo il governo ... Leggi su leggo

lauraboldrini : #Merkel chiede spiegazioni alla Russia su avvelenamento di #Navalny. Non va lasciata sola: tutti i capi di govern… - TgLa7 : #Navalny secondo fonti da Berlino sarebbe fuori dal coma indotto - ilriformista : #Navalny fuori dal coma farmacologico: “È reattivo” - bordoni_saker : Clinica Charite: Navalny fuori dal coma e cosciente. Condizioni in continuo miglioramento. Ancora non si ha certezz… - andreafin8 : #Navalny fuori da coma farmacologico #Russia #democrazie #Germania #NorthStream -