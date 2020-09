Navalny è uscito dal coma farmacologico. L’ospedale: «Le sue condizioni sono migliorate» (Di lunedì 7 settembre 2020) L’oppositore russo Alexey Navalny è uscito dal coma indotto in cui si trovava all’ospedale Charitè di Berlino dopo quello che secondo le autorità tedesche è un indubitabile tentativo di avvelenamento da Novichok. «Navalny è ora uscito dal coma indotto e sta venendo estubato dalla ventilazione meccanica», dice il comunicato dell’ospedale, aggiungendo che le sue condizioni di salute «sono migliorate». In mattinata, la Russia ha voluto rispondere alle accuse di un coinvolgimento di Mosca nell’avvelenamento. Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha definito «assurdo» accusare lo Stato russo per l’avvelenamento di ... Leggi su open.online

