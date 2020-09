Nations League: Olanda-Italia 0-1, decide Barella (Di lunedì 7 settembre 2020) Nel secondo impegno di Nations League l’Italia batte l’Olanda ad Amsterdam e vola in testa al proprio girone. Azzurri vincenti grazie a un gol di Barella nel finale di primo tempo. È bastato un gol, siglato al 45esimo da Barella, per battere l’Olanda finalista della prima edizione di Nations League. Dopo il pareggio di Firenze contro la Bosnia (1-1) gli azzurri riprendono a vincere e lo fanno nella trasferta più difficile, quella di Amsterdam alla Johan Crujiff Arena. In un colpo solo quindi il ct Mancini fa bottino pieno in quella che doveva essere la gara più ostica del girone e balza in testa al girone stesso. Italia a quota 4 punti, Olanda e 3 a pari merito con ... Leggi su bloglive

Nel secondo impegno di Nations League l’Italia batte l’Olanda ad Amsterdam e vola in testa al proprio girone. Azzurri vincenti grazie a un gol di Barella nel finale di primo tempo. È bastato un gol, s ...

