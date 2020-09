Nations League, l’Italia torna al successo: Barella stende l’Olanda 1-0 (Di lunedì 7 settembre 2020) Una rete di Nicolò Barella fa esultare l'Italia. Gli azzurri conquistano il primo successo nel post lockdown. Una vittoria importante perché arrivata in casa di una squadra di altissimo livello come l'Olanda, attesa protagonista ai prossimi Europei. Gli uomini di Roberto Mancini proseguono nel migliore dei modi il percorso in Nations League.LA GARAcaption id="attachment 1018369" align="alignnone" width="1024" Italia (Getty Images)/captionL'Olanda parte favorita e fa valere il fattore campo aggredendo subito gli azzurri. Depay è il pericolo numero uno, ma dopo dieci minuti di leggera difficoltà è l'Italia a prendere in mano le redini del match. Barella al 12' va vicino al gol con un gran tiro dalla distanza deviato da Veltman. Ci riprova più tardi Immobile con ... Leggi su itasportpress

