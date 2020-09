Nascita delle tartarughe caretta-caretta a Porto Cesareo: le immagini [VIDEO] (Di lunedì 7 settembre 2020) “Lieto evento” ieri mattina tra le dune di Porto Cesareo (Le): sono infatti venuti alla luce ben 79 esemplari di tartarughe “caretta-caretta”. I piccoli hanno guadagnato il mare tra l’entusiasmo dei bagnanti presenti, ecco un VIDEO con le immagini di oggi. Nascita delle tartarughe caretta-caretta a Porto Cesareo VIDEOL'articolo Nascita delle tartarughe caretta-caretta a Porto Cesareo: ... Leggi su meteoweb.eu

il_piccolo : Fantoni: «#Esof2020 scommessa vinta. Ora può nascere una #Trieste Silicon Valley». Il punto sui progetti per il fut… - cinematografoIT : A cent'anni dalla nascita, omaggio alla prima donna presidente della Camera, tra testimonianze, materiali d'archivi… - EMarcovich : RT @il_piccolo: Fantoni: «#Esof2020 scommessa vinta. Ora può nascere una #Trieste Silicon Valley». Il punto sui progetti per il futuro, dal… - Silvia240907 : RT @il_piccolo: Fantoni: «#Esof2020 scommessa vinta. Ora può nascere una #Trieste Silicon Valley». Il punto sui progetti per il futuro, dal… - abollis : RT @il_piccolo: Fantoni: «#Esof2020 scommessa vinta. Ora può nascere una #Trieste Silicon Valley». Il punto sui progetti per il futuro, dal… -

Ultime Notizie dalla rete : Nascita delle Nascita della filosofia | Mappa concettuale Studenti.it Un Sì sofferto. L'escamotage del doppio voto in Direzione Pd per "sbiadire" il dissenso

Passa la linea Zingaretti, con il dissenso di Cuperlo e Zanda, l'assenza al voto dell'area Orfini, le proteste di Parisi, le critiche dei giovani dem Dai grandi temi politici alla procedura del silenz ...

Lavoro, gli ammortizzatori sociali non bastano: servono capitali privati

Se c’è un’urgenza accanto a quella della scuola e della sanità, questa riguarda l’occupazione. La crisi da Covid-19 ha sospeso un numero rilevante di lavoratori e ha cambiato le modalità di prestazion ...

Passa la linea Zingaretti, con il dissenso di Cuperlo e Zanda, l'assenza al voto dell'area Orfini, le proteste di Parisi, le critiche dei giovani dem Dai grandi temi politici alla procedura del silenz ...Se c’è un’urgenza accanto a quella della scuola e della sanità, questa riguarda l’occupazione. La crisi da Covid-19 ha sospeso un numero rilevante di lavoratori e ha cambiato le modalità di prestazion ...