Nasce il Tg di Poste Italiane per raccontare l’Italia che cambia (Di lunedì 7 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Una nuova voce nel mondo dell’informazione: è Tg Poste, il telegiornale di Poste Italiane in onda da oggi per raccontare l’Italia che cambia. Tg Poste andrà in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 12 e sarà trasmesso in diretta dai nuovi studi di viale Europa a Roma, nella sede centrale di Poste Italiane. Tg Poste sarà visibile per i dipendenti on demand dalla Intranet aziendale o dalla app NoidiPoste ma a breve potrà essere seguito in diretta streaming sulla sezione Postenews.it del sito Poste.it e sugli schermi degli uffici postali. “L’idea di dare vita al Tg ... Leggi su ilcorrieredellacitta

