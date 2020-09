Nasce il Tg di Poste Italiane per raccontare l'Italia che cambia (Di lunedì 7 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Una nuova voce nel mondo dell'informazione: è Tg Poste, il telegiornale di Poste Italiane in onda da oggi per raccontare l'Italia che cambia. Tg Poste andrà in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 12 e sarà trasmesso in diretta dai nuovi studi di viale Europa a Roma, nella sede centrale di Poste Italiane. Tg Poste sarà visibile per i dipendenti on demand dalla Intranet aziendale o dalla app NoidiPoste ma a breve potrà essere seguito in diretta streaming sulla sezione Postenews.it del sito Poste.it e sugli schermi degli uffici postali. “L'idea di ... Leggi su iltempo

Key4biz : Nasce #TgPoste, il telegiornale di Poste italiane. Si vedrà anche online e negli uffici postali.??… - CorriereQ : Poste: nasce Tg Poste, ‘racconta Italia che cambia’ - fisco24_info : Poste: nasce Tg Poste, 'racconta Italia che cambia': In onda dal lunedì al venerdì - federiko87 : @Nickyrie_ @ManuelGraphic @domenicopanacea Direi che le attenzione poste da parte di Apple da parte della grafica o… - _CristinaCri : Che c'entra un'isola nel Tirreno con un omicidio dell'alta borghesia? Ve lo racconto io, ma andiamo con ordine. An… -