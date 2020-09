NASCAR Southern 500: Harvick bravo e fortunato (Di lunedì 7 settembre 2020) Con la Southern 500 al Darlington Raceway, la NASCAR da l’inizio ai Playoff. Ed il primo vincitore della parte di stagione che vale il campionato è Kevin Harvick. L’iridato 2014 ha sfruttato un pizzico di fortuna, che nelle corse non guasta mai. Infatti, a 17 giri dalla fine, Martin Truex Jr e Chase Elliott collidono tra di loro mentre lottavano per la vittoria. A Kevin resta solo di domare un Austin Dillon in palla per le 12 tornate rimanenti, prendendosi così l’ottava vittoria stagionale. Joey Logano conclude al terzo posto, precedendo Erik Jones ed il vincitore dell’ultima gara della Regular Season, William Byron. Alex Bowman, Kyle e Kurt Busch, Aric Almirola e Clint Bowyer completano la top ten. Elliott e Truex sono in grado di finire la gara dopo il contatto. Martin è rientrato ai ... Leggi su sport.periodicodaily

