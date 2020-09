Napoli, pazza idea in attacco: Petagna al Parma in cambio di Inglese (Di lunedì 7 settembre 2020) Molto fantasiosa la pista descritta quest’oggi dall’edizione odierna di TuttoSport. Secondo il quotidiano sportivo infatti il Napoli starebbe pensando addirittura al ritorno di Roberto Inglese dal Parma per occupare il ruolo di centravanti di scorta. L’idea in casa azzurra nasce dal sondaggio effettuato dal Parma per i due azzurri Luperto e Petagna. Quest’ultimo dovrebbe generare … L'articolo Leggi su dailynews24

Ultime Notizie dalla rete : Napoli pazza Napoli, pazza idea in attacco: Petagna al Parma in cambio di Inglese DailyNews 24 VEBO - Prima fiera alla Mostra d'Oltremare di Napoli

Napoli – Sarà l’esposizione internazionale Vebo-Special Edition ad inaugurare la stagione fieristica della Mostra d’Oltremare di Napoli. Il salone, dedicato alla bomboniera, regalo e casa, in programm ...

Di nuovo a Napoli il leader della Lega Salvini, appuntamento l’11 settembre

Matteo Salvini di nuovo a Napoli nell’ambito della campagna elettorale per le elezioni regionali del 20 e 21 settembre. Per il leader della Lega l’appuntamento è per venerdì 11 settembre, in Piazza Ma ...

