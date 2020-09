Napoli, Milik separato in casa: c'è un ritorno di fiamma della Fiorentina (Di lunedì 7 settembre 2020) Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport , dopo il tentativo fatto nelle scorse settimane, la Fiorentina è intenzionata a riprovarci. L'ex Ajax aveva già rifiutato la corte del club viola,... Leggi su 100x100napoli

mirkocalemme : #Suarez si complica, nuovi e importanti contatti tra #Juventus e #Dzeko. Enorme apertura anche dal #Napoli per chiu… - sscalcionapoli1 : Rai - Milik-Under entro il weekend: il Napoli abbassa la richiesta, due Primavera Roma nell'affare #calciomercato - Spazio_Napoli : - CarloAl87550029 : @pisto_gol La #Juventus desiderava prendere #Dzeko infatti. Ma l’accordo #Roma-#Napoli x #Milik stentava ad arrivar… - Bibolottistuta1 : Su dai che si fa per #Milik... su su ... Suarez alla Juve, Djeko rimane a Roma e lui a Napoli non rimane perché sen… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Milik Calciomercato Napoli, verso la cessione Koulibaly e Milik Sport Fanpage Calciomercato Napoli, Raffaele Auriemma si interroga: “Come si fanno a pretendere per Arkadiusz Milik 40 milioni di Euro?”

Raffaele Auriemma ha parlato del mercato e del momento attuale del Napoli sul proprio canale Youtube. “Sembra che De Laurentiis voglia tenere duro su tutti i giocatori in uscita. Ad esempio leggo che ...

Calamai: “Tutti i dettagli dell’affare Milik. La Fiorentina c’è, ecco la valutazione del Napoli”

La firma de La Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, ha parlato a Radio Bruno Toscana: “L’operazione Bonaventura è estremamente buona perché porta a Firenze un giocatore di livello giusto perché è un gi ...

Raffaele Auriemma ha parlato del mercato e del momento attuale del Napoli sul proprio canale Youtube. “Sembra che De Laurentiis voglia tenere duro su tutti i giocatori in uscita. Ad esempio leggo che ...La firma de La Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, ha parlato a Radio Bruno Toscana: “L’operazione Bonaventura è estremamente buona perché porta a Firenze un giocatore di livello giusto perché è un gi ...