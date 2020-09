Napoli Femminile – Mister Marino: “Buono lo spirito di reazione, ma non basta” (Di lunedì 7 settembre 2020) Giuseppe Marino, Coach del Napoli Femminile: “Lo spirito di reazione non basta”. Come riportato da CalcioFemminileitaliano.it: Tre settimane per resettare e ripartire, avrà modo e … L'articolo Napoli Femminile – Mister Marino: “Buono lo spirito di reazione, ma non basta” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

calciofemita : ?? Giuseppe Marino, @NapoliFemminile: “Sapevamo che l’impatto con la Serie A sarebbe stato duro però evidentemente è… - AnsaTrentinoAA : Nuoto: Spadafora, successo storico Bridi nella Capri-Napoli. Ministro, ora impegno per professionismo femminile neg… - manimal074 : RT @Esercito: Nuoto di fondo - Maratona Capri - Napoli il 1 C.le Magg. Arianna BRIDI 1^ Classificata stabilisce il record assoluto maschil… - fattidinapoli : Show della sedicenne Haley Bugeja nel 3-1 in rimonta del Sassuolo sul Napoli femminile - - Tau777 : RT @Esercito: Nuoto di fondo - Maratona Capri - Napoli il 1 C.le Magg. Arianna BRIDI 1^ Classificata stabilisce il record assoluto maschil… -