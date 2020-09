Napoli, dramma al Rione Alto: donna si suicida lanciandosi nel vuoto (Di lunedì 7 settembre 2020) Cronaca di Napoli: una donna si è suicidata lanciandosi dai piani alti di un parco al Rione Alto. dramma al Rione Alto, quartiere dell’area nord di Napoli, dove una donna si è tolta la vita lanciandosi nel vuoto dai piani alti di un parco di via Francesco Vizioli. Come riporta “Il Mattino”, si tratterebbe di … Leggi su 2anews

E’ precipitata per diversi metri poi un tonfo sordo. Una donna è morta questa mattina in un parco privato di via Vizioli, a Napoli. La donna abitava in uno dei piani più alti della palazzina. Non è an ...I 4 infermieri, i fratelli Mautone, in udienza privata dal papa. Lavorano negli ospedali di Napoli, Como e Lugano e sono stati tutti in prima linea nella battaglia contro il Covid. Un sogno che si è r ...