Mulan, il film Disney a 3 giorni dall’uscita è già nel mirino di attivisti e sostenitori della democrazia (Di lunedì 7 settembre 2020) Elegante dal volto delicato: Liu Yifei sarà la protagonista del live action Mulan sfoglia la gallery Non ha avuto una gestazione semplice Mulan, nuovo live action di casa Disney. Oltre ad essere uscito – per ora solo a pagamento su Disney + – con sei mesi di ritardo (inizialmente sarebbe dovuto arrivare al cinema a marzo, per poi slittare prima a luglio, poi ad agosto e infine a settembre a causa di ritardi legati al coronavirus), non è stato accolto favorevolmente da tutti gli utenti. Non tanto per la pellicola in sé, che ... Leggi su iodonna

