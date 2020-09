Mps, per lo Stato conto da 5,4 mld Bad bank 5S fa infuriare i sindacati (Di lunedì 7 settembre 2020) Quanto perderebbe lo Stato, primo azionista al Montepaschi, se il Tesoro dovesse vendere tutto il 68% oggi, invece che entro il 2021 come concordato con Bruxelles nell’ambito della ricapitalizzazione precauzionale messa a segno nel 2017? I calcoli li hanno fatti gli analisti di Equita Sim, secondo cui “la perdita sarebbe di 5,4 miliardi di euro”, dopo che "la presidente della commissione parlamentare d`inchiesta sul sistema bancario Carla Ruocco ha proposto, per evitare allo Stato di cristallizzare” il rosso “la creazione di uno schema di bad-good bank". Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

